'Women in Balance - 1955-65' Exhibition Takes Over the Ferragamo Museum

Yves Saint Laurent’s Artistic Journey of Style is Chronicled in Six Paris Museums

A new collective exhibition, Yves Saint Laurent Aux Musées, celebrates 60 years of YSL's design history at the Centre Pompidou, Musée du Louvre, Musée d’Art Moderne de Paris, Musée d’Orsay, Musée National Picasso-Paris, and Musée Yves Saint Laurent Paris.