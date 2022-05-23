'Women in Balance - 1955-65' Exhibition Takes Over the Ferragamo Museum
The Salvatore Ferragamo Museum's new exhibition recounts Wanda Miletti Ferragamo's successes in both her private and professional life.
The Salvatore Ferragamo Museum's new exhibition recounts Wanda Miletti Ferragamo's successes in both her private and professional life.
A new collective exhibition, Yves Saint Laurent Aux Musées, celebrates 60 years of YSL's design history at the Centre Pompidou, Musée du Louvre, Musée d’Art Moderne de Paris, Musée d’Orsay, Musée National Picasso-Paris, and Musée Yves Saint Laurent Paris.